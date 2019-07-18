Чт, 18.07.2019
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Исследование: на Маршалловых островах уровень радиации больше, чем в Чернобыле и Фукусиме

ФОТО: AFP / Scanpix

Согласно данным новейших исследований, Республика Маршалловы Острова в Тихом океане, где США в годы Холодной войны проводили ядерные испытания, местами радиоактивнее Чернобыля и Фукусимы, сообщает CNN.

На Маршалловых островах США во время Холодной войны испытали несколько ядерных бомб. В период времени с 1946 по 1958 годы Пентагон произвел там 67 воздушных, подводных и сухопутных ядерных испытаний раз в два месяца.

Сейчас ученые выступили с новыми данными, которые свидетельствует, что на Маршалловых островах уровень радиации значительно превышает уровень радиации в Чернобыле и Фукусиме.

Согласно данным правительства Маршалловых островов, заболеваемость раком в этом месте мира - одна из наивысших в мире.

Сейчас - спустя более 60 лет после этих событий - исследователи Колумбийского университета утверждают, что излучение в четырех атоллах по-прежнему очень высокое. В отдельных районах оно в тысячу раз больше, чем в радиоактивных частях Чернобыля и Фукусимы.

На Маршалловых островах живет мало людей - на июль 2018 года на островах обитали около 75 000 человек. Во время Холодной войны США переместили большое количество жителей.

В атолле Бикини уровень радиации самый высокий.

Анализируя образцы почвы, исследователи констатировали в высокой концентрации америций-241, цезий-137, плутоний-238, плутоний-239 и плутоний-240.

Несмотря на то, что на Маршалловых островах была проведена лишь численно небольшая часть из всех 1054 ядерных испытаний США времен Холодной войны, на коралловые острова были сброшены самые мощные бомбы в арсенале США.

Маршалловы Острова находились под управлением США до конца 70-х годов.

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