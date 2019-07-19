Винькеле запланировала революционные изменения в деятельности аптек

"Мы планируем расширить в аптеках фармацевтическое обслуживание. Для них это будет не только возможность больше заработать, но и показать обществу, что фармацевт - не только продавец лекарств, а участник системы здравоохранения, который может оказать достаточно важные дополнительные медицинские услуги, особенно в регионах", - заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле, которая запланировала революционные изменения не только в системе компенсируемых лекарств, но и намерена расширить деятельность аптек.