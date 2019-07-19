Винькеле запланировала революционные изменения в деятельности аптек

"В аптеку - не только за лекарством", - под таким заголовком в пятницу, 19 июля, вышла статья в издании Latvijas avīze.
"Мы планируем расширить в аптеках фармацевтическое обслуживание. Для них это будет не только возможность больше заработать, но и показать обществу, что фармацевт - не только продавец лекарств, а участник системы здравоохранения, который может оказать достаточно важные дополнительные медицинские услуги, особенно в регионах", - заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле, которая запланировала революционные изменения не только в системе компенсируемых лекарств, но и намерена расширить деятельность аптек.
Правила деятельности аптек уже сейчас позволяют фармацевтам брать у посетителей анализы крови, чтобы определить уровень холестерина, триглицеридов и глюкозы, измерять давление и т. д.
Но Минздрав намерен разработать новые правила работы аптек, чтобы в одном документе, а не в нескольких, как до сих пор, были собраны все предписания, а аптекам разрешалось выполнять более широкие функции, как это принято во многих странах Европы.