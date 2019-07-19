"У нас у самих вопрос - где можно взять 30 бочек с химией?" Инцидент в комплексе ЛУ в Балдоне

Изначально допускалось, что из одной из бочек могла произойти утечка, пишет LETA.

Прибыв на место происшествия, выяснилось, что утечки не было, но место было ограничено для того, чтобы Госполиция, Служба среды, Муниципальная полиция и председатель Балдонской краевой думы Раймонд Аудзерс могли провести дальнейшие экспертизы.

Служба среды сообщила, что после осмотра места было констатировано, что прямой угрозы среде и жителям нет, территория ограничена и охраняется.

Латвийский университет заявил, что бочки не привозил и ранее ничего не знал о "самовольно размещенных опасных отходах". Высшее учебное заведение готово немедленно организовать вывоз веществ.

Скорее всего, уже сегодня, 19 июля, вещества и будут вывезены.

Сообщается, что здание, в котором были найдены бочки, - это часть обсерваторского комплекса ЛУ в Балдоне. Конкретное здание - хозяйственное, в нем хранятся различные устройства, инструменты для обеспечения работы обсерватории.

На странице самоуправления сообщается, что лица, которые привезли эти бочки, уже установлены. Начат уголовный процесс.

Представитель ЛУ по вопросам инфраструктуры Маргерс Почс заявил, что виновный уже вызван для дачи "объянений в самовольных действиях".

"У нас у самих вопрос - где можно взять 30 бочек с химией?