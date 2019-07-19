Фото некурящего мужчины стало предупреждением на упаковке сигарет. Он согласия не давал

Житель французского городка Мец узнал, что на пачках сигарет появились фотографии, на которых видна его ампутированная нога. "Курение вызывает засорение артерий", - гласит предупреждение.

Альбанец заявил, что в 1997 году во время беспорядков в Албании, ему прострелили ногу, после чего ее пришлось ампутировать.

Однако Европейская комиссия (ЕК), которая отвечает за распространение предупреждения, говорит, что мужчина ошибается.

Первым изображение заметил сын мужчины, который в прошлом году в Люксембурге приобрел табак для самокруток. Он заметил на упаковке фото, на котором узнал отца, так как на снимке видны его шрамы и ожоги. Вернувшись во Францию, он показал отцу упаковку.

Мужчина настаивает на том, что не давал разрешение на публикацию фото. Он отмечает, что снимок был сделан во время посещения местной больницы в 2018 году. Тогда он интересовался протезами, которые облегчили бы ходьбу. Более 20-ти лет он перемещается на костылях.

"Каждый шрам специфичен и уникален", - отмечает адвокат семьи Антуан Фитанте. "У этого мужчины на второй ноге есть шрамы от ожогов, которые очень хорошо видно. Эксперт без проблем сможет распознать фотографию".

"Не верится, что человек без согласия может попасть на упаковку сигарет на территории всего Евросоюза".

"Мой клиент ощущает себя преданным. Видеть свою инвалидность изображенной на упаковках сигарет - задевает его достоинство", - подчеркивает адвокат.

Юрист попросил объяснения от больницы, где, скорее всего, были сделаны снимки.

В то же время газета Le Parisien бросает тень подозрений на заявления семьи. Издание отмечает, что это же изображение было использовано в кампании ЕС против курения в 2017 году - до посещения больницы. К тому же фотография еще в 2014 году была включена в базу данных ЕС.