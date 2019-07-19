Немножко Билан? Панайотов удивил образом на репетициях второго дня

Напомним, 18 июля в концертном зале "Дзинтари" уже в пятый раз стартовал международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala, который продлится до 21 июля. Среди хедлайнеров фестиваля Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Нино Катамадзе, Монатик, Елена Ваенга, Любовь Успенская, Марио Бионди, Валерий Меладзе, певица Noa и многие другие, - всего более 50 популярных артистов из 15 стран. Ежегодно фестиваль смотрят в Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Германии, Израиле и других странах в общей сложности более 100 миллионов зрителей.