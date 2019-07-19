Немножко Билан? Панайотов удивил образом на репетициях второго дня
Сегодня, 19 июля, в Юрмале продолжается международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2019. Уже с утра на сцене зала "Дзинтари" идут репетиции - к своим выступлениям готовятся участники концерта второго дня. Русский TVNET продолжает пристально следить за всем происходящим в эти дни в Юрмале.
Сочные краски, а также вечная черная классика, - Юрмала уже приступила к демонстрации нарядов и стилей.
Пока были замечены Нино Катамадзе, Саманта Тина, Алена Свиридова и Александр Панайотов.
Предлагаем уже сейчас начать оценивать стиль участников второго дня фестиваля!
Прекрасная Саманта Тина в нежном расслабленном луке
Всегда стильная Алена Свиридова, которая невероятно красиво поет под звуки оркестра
Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе в черной классике
Стоит отметить Александра Панайотова, которого можно перепутать с Димой Биланом. Однако уникальный голос выдает артиста!
Галерея: Стильные и модные звезды на репетиции
Напомним, 18 июля в концертном зале "Дзинтари" уже в пятый раз стартовал международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala, который продлится до 21 июля. Среди хедлайнеров фестиваля Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Нино Катамадзе, Монатик, Елена Ваенга, Любовь Успенская, Марио Бионди, Валерий Меладзе, певица Noa и многие другие, - всего более 50 популярных артистов из 15 стран. Ежегодно фестиваль смотрят в Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Германии, Израиле и других странах в общей сложности более 100 миллионов зрителей.