Екатерина Варнава рассказала о страшных последствиях злоупотребления солярием

34-летняя звезда Comedy Woman Екатерина Варнава провела свой отпуск в Турции, во время которого она пыталась себя максимально защищать от воздействия солнечных лучей. Все дело в том, что злоупотребление солярием вызвало у нее серьезные проблемы с кожей и, теперь артистка стала тщательнее за ней следить.
На своей странице в соцсети Instagram Варнава опубликовала фотографию, на которой видно, какой вред наносит частое посещение соляриев.
Она призналась, что всегда любила загорать, но после 30 лет у нее началась пигментация кожи и появилась аллергия на солнце.
"Я всегда обожала загорать! И в свое время злоупотребляла и солярием, и естественным солнцем. Но вот уже несколько лет подряд я стараюсь максимально защищать себя от солнечных лучей, потому что борюсь с такой интересной проблемой, которая коснулась меня после 30 (лет - прим.ред) - пигментация и аллергия на солнце", - написала артистка.
Я всегда обожала загорать! И в свое время злоупотребляла и солярием, и естественным солнцем. Но вот уже несколько лет подряд я стараюсь максимально защищать себя от солнечных лучей, потому что борюсь с такой интересной проблемой, которая коснулась меня после 30ти - пигментация и аллергия на солнце🙈 Теперь архи-нужно следить за питанием, кремами, которыми я пользуюсь и, конечно, за количеством времени, проведенным на солнце. Но не грустим☺️ Это жизнь, и так бывает. Знакомо ли кому-то такая проблема?.... аллергики, кто склонен к пигментации...? Давайте делиться, какие у кого проблемы с кожей, как вы с этим живете😉 Всем остальным хочу посоветовать пользоваться средствами с spf и всегда думать о здоровье.
По ее словам, теперь ей нужно гораздо более тщательно следить не только за тем, какой косметикой она пользуется, но и за питанием. Звезда также напомнила своим подписчикам о том, что следует не забывать о солнцезащитных кремах.
"Теперь архи-нужно следить за питанием, кремами, которыми я пользуюсь и, конечно, за количеством времени, проведенным на солнце. Но не грустим. Это жизнь, и так бывает. Знакомо ли кому-то такая проблема? Аллергики, кто склонен к пигментации...? Давайте делиться, какие у кого проблемы с кожей, как вы с этим живете. Всем остальным хочу посоветовать пользоваться средствами с spf и всегда думать о здоровье", - подчеркнула Варнава.