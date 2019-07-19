Екатерина Варнава рассказала о страшных последствиях злоупотребления солярием

"Теперь архи-нужно следить за питанием, кремами, которыми я пользуюсь и, конечно, за количеством времени, проведенным на солнце. Но не грустим. Это жизнь, и так бывает. Знакомо ли кому-то такая проблема? Аллергики, кто склонен к пигментации...? Давайте делиться, какие у кого проблемы с кожей, как вы с этим живете. Всем остальным хочу посоветовать пользоваться средствами с spf и всегда думать о здоровье", - подчеркнула Варнава.