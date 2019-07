Екатерина Варнава рассказала о страшных последствиях злоупотребления солярием

Я всегда обожала загорать! И в свое время злоупотребляла и солярием, и естественным солнцем. Но вот уже несколько лет подряд я стараюсь максимально защищать себя от солнечных лучей, потому что борюсь с такой интересной проблемой, которая коснулась меня после 30ти - пигментация и аллергия на солнце🙈 Теперь архи-нужно следить за питанием, кремами, которыми я пользуюсь и, конечно, за количеством времени, проведенным на солнце. Но не грустим☺️ Это жизнь, и так бывает. Знакомо ли кому-то такая проблема?.... аллергики, кто склонен к пигментации...? Давайте делиться, какие у кого проблемы с кожей, как вы с этим живете😉 Всем остальным хочу посоветовать пользоваться средствами с spf и всегда думать о здоровье.

