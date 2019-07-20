Врач Резекненской больницы отказал в помощи пациенту с инсультом. Подобное уже случалось

Совсем недавно в соцсети Twitter вызвали резонанс записи поэтессы Илзе Сперги. Она рассказала, как врач Резекненской больницы Георгий Тихонов отказался принять мать Сперги - пациента с очевидными признаками инсульта, сообщает Panorāma. Позднее медики Даугавпилсской больницы констатировали инсульт.
Об этом враче LTV сообщало четыре года назад. Именно Тихонов отправил домой пациента с тяжелым инфарктом, который через несколько часов умер.
По факту случившегося против Тихонова заведено уголовное дело. Он обвиняется в врачебной халатности, но продолжает работу в Резекненской больнице. Однако снова появились подозрения в том, что Тихонов совершил похожую ошибку: не пригласил невролога, отправив пожилого человека с явными признаками инсульта домой.
Дочь пациентки Илзе рассказала о том, что у мамы, которая прежде ходила и ясно разговаривала, наблюдались нарушения речи и координации. Спросив нормально ли это, в ответ она получила нападки со стороны врача.
"В один момент он снял с себя халат и отдал его мне: ну раз уж вы врач. В свою очередь медсестра посоветовала мне связаться с Даугавпилсом", - рассказала Илзе.
В больницу Даугавпилса маму Илзе привезли около четырех часов утра, хотя и невролога на месте не было, маму оставили в палате под наблюдением. Около 11:00 прибывшие врачи подтвердили диагноз и сделали прогноз, что нарушения речи могут остаться.
Как отметили в министерстве, лишить врача сертификата может только суд, а до того за выбор специалистов отвечает руководство конкретного медучреждения.
Руководство больницы утверждает, что в данном случае было сделано все необходимое, а врач действовал верно.