Одна из самых стильных российских звезд Алена Свиридова раскрыла свой секрет
Гостьей фестиваля Laima Rendezvous Jurmala в этом году в числе других стала известная российская исполнительница, автор песен и композитор Алена Свиридова. Русский TVNET побывал на репетиции 56-летней звезды, которую по праву называют одной из самых стильных в российском шоу-бизнесе.
В чем же секрет, и как удается певице так прекрасно выглядеть, практически не меняясь с возрастом, и продолжать из года в год демонстрировать безупречный вкус как на сцене, так и в жизни?
Ответ прост - смотрите видео!
Галерея: Закулисье 2-го дня фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2019