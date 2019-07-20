Сб, 20.07.2019
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Одна из самых стильных российских звезд Алена Свиридова раскрыла свой секрет
Специально для TVNET

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Гостьей фестиваля Laima Rendezvous Jurmala в этом году в числе других стала известная российская исполнительница, автор песен и композитор Алена Свиридова. Русский TVNET побывал на репетиции 56-летней звезды, которую по праву называют одной из самых стильных в российском шоу-бизнесе.

В чем же секрет, и как удается певице так прекрасно выглядеть, практически не меняясь с возрастом, и продолжать из года в год демонстрировать безупречный вкус как на сцене, так и в жизни?

Ответ прост - смотрите видео!

 А был ли "Розовый фламинго"? Алена Свиридова специально для TVNET >>>

Галерея: Закулисье 2-го дня фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2019

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