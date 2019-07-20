А был ли "Розовый фламинго"?: Алена Свиридова специально для TVNET

Звезда охотно рассказала как вышло так, что ее хиты, спустя десятки лет, звучат современно и модно.

Артистка отметила, что в создании ее песен лежит сложная история

"Это сложная история... вы правильно заметили: "Обогнать свое время".

Нужно обогнать свое время, но не очень намного!

Важно,чтобы использовались живые инструменты, звучание, которых не устаревает. В отличие от семплов, которые быстро надоедают. Потому аранжировка 93-го года слушается абсолютно современно. В этом и есть секрет!", - ответила Свиридова.

Она объяснила, что именно по этой причине старается записывать композиции с живыми инструментами.

Говоря о создании песни "Розовый фламинго", то этот образ придумала сама исполнительница.

"Я писала совершенно другую песню. Про какого-то странника... Я что-то себе повторяла...

Какой-то небесный странник, и вдруг - розовый фламинго... "Розовый фламинго - дитя заката". Я увидела эту картинку и дальше я ее просто описала.

Я всегда так пишу песни. Я должна как кино какое-то увидеть в голове и понять, что там происходит, а дальше оно само диктует слова", - пояснила артистка.

Алена Свиридова - российская певица и композитор. Выпускница Минского педагогического института. Освоиться в Москве ей помог давний друг Аркадий Арканов. Известность Алена обрела после исполнения песни "Розовый фламинго".