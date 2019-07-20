Полиция просит о помощи в поисках Элизабете Милейко 2004 года рождения

Олайнский участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает Элизабете Милейко 2004 года рождения. Девушка вышла 19 июля около 19:30 из дома в Олайнском крае (Стуниши) и не вернулась до сих пор.
Приметы пропавшей: рост примерно 170 см, худощавое телосложение, светлые волосы (немного выше плеч), в носу у нее пирсинг. На правой ноге - две татуировки, одна из них - сердечко.
Была одета в белую футболку, черные джинсовые шорты, красную куртку, в черную обувь Nike, на правой руке - цепочка. С собой были черная сумка и желтые солнечные очки.
Любого, кто видел девочку или знает о ее возможном местонахождении, просят сообщить полиции по номеру телефона 110 или 67085938!