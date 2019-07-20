Планируется увеличить командировочные

Министерство сообщает, что от физических и юридических лиц поступили просьбы пересмотреть нормы суточных при командировках в соответствии с нынешней экономической ситуацией.

Нормы командировочных и суточных, действующие с 2002 года, предусматривают, что за командировку внутри Латвии возмещается 6 евро в день, что не соответствует теперешнему уровню цен на товары и услуги.

Поправки предусматривают увеличение суточных с 6 до 16 евро в день.

Также предложено повысить расходы на горстиницу с 57 евро за сутки до 100 евро в Риге и с 43 до 60 евро в других населенных пунктах.