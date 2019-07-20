Сб, 20.07.2019
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Планируется увеличить командировочные

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

Министерство финансов предлагает увеличить расходы, связанные с командировками, свидетельствуют переданные на голосование поправки к закону о компенсации расходов, связанных с командировками.

Министерство сообщает, что от физических и юридических лиц поступили просьбы пересмотреть нормы суточных при командировках в соответствии с нынешней экономической ситуацией.

Нормы командировочных и суточных, действующие с 2002 года, предусматривают, что за командировку внутри Латвии возмещается 6 евро в день, что не соответствует теперешнему уровню цен на товары и услуги.

Поправки предусматривают увеличение суточных с 6 до 16 евро в день.

Также предложено повысить расходы на горстиницу с 57 евро за сутки до 100 евро в Риге и с 43 до 60 евро в других населенных пунктах.

Предложено повысить и размер транспортных расходов в командировках по Латвии с 30% до 50% от суточных.

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