В Исландии черные дельфины массово выбросились на берег

Американские туристы обнаружили на пляже западной Исландии около 50 мертвых гринд (черные дельфины). Об том сообщает радиостанция RUV.
Китообразные животные были обнаружены на берегу отдаленного полуострова Снайфелс. Туристы сняли увиденное и проинформировали полицию.
Пока что неизвестно, сколько уже времени животные находятся на побережье.
Гринды, или черные дельфины - род млекопитающих из семейства дельфиновых, потому они нередко передвигаются группами. Этим можно объяснить то, почему на побережье оказалось сразу столько гринд.