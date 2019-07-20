В Исландии черные дельфины массово выбросились на берег

Пока что неизвестно, сколько уже времени животные находятся на побережье.

Гринды, или черные дельфины - род млекопитающих из семейства дельфиновых, потому они нередко передвигаются группами. Этим можно объяснить то, почему на побережье оказалось сразу столько гринд.