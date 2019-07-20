У Sukhoi Superjet 100 в полете треснуло стекло

У лайнера Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" во время полета треснуло стекло кабины пилотов. Об этом сообщает ТАСС.
Самолет выполнял чартерный рейс из аэропорта южнокорейского города Янъян во Владивосток. По неустановленной причине в воздухе на верхнем слое лобового стекла SSJ-100 образовалась трещина.
Самолет смог успешно приземлиться во Владивостоке. На борту воздушного судна было 69 пассажиров, в том числе один ребенок и семь членов экипажа. Как сообщается, никто не пострадал.
Напомним, в июне этого же года вылет лайнера Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал" был задержан в Екатеринбурге более чем на пять часов из-за технической неисправности.