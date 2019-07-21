Вс, 21.07.2019
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Впервые отменено решение прокурора запретить допуск к гостайне

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

В понедельник, 15 июля, Административный районный суд впервые отменил решение генерального прокурора отказать в допуске к гостайне, выяснило агентство LETA в суде.

В деле было признано, что в момент принятия первоначального, а затем обжалованного решения не было констатировано предусмотренное законом основание для отказа в допуске к гостайне.

С 1 июля 2018 года, когда вступили в силу поправки к закону, позволяющие обжаловать решение генпрокурора об отказе в допуске к гостайне, суд получил шесть жалоб, две из которых были отменены, а одна удовлетворена.

Решение об отказе в допуске к гостайне обжалуется у генерального прокурора, а решение Генпрокурора можно обжаловать в Административном окружном суде.

Лицо, которому отказано в допуске к гостайне, может снова просить допуск через пять лет.

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