Видео: Мужчина забрался на крыло самолета прямо перед взлетом

После этого мужчина был задержан.

О его действиях работникам аэропорта сообщил пилот самолета. Он заметил мужчину на взлетно-посадочной полосе, когда самолет уже готовился произвести взлет. Когда пилот констатировал происходящее, он отключил двигатель летательного аппарата.

Мужчина выбежал на взлетную полосу и залез на крыло самолета, после чего пытался вломиться в салон.