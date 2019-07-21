Члену правления РСЛ грозит наказание за публичное отрицание коммунистического геноцида

Уголовный процесс начат по заявлению представителя "Нового Единства" Дмитрия Голубева, по ст. 74.1 Уголовного закона, то есть о действия, публично прославляющих, отрицающих, оправдывающих военные преступления СССР против Латвии и ее жителей.

"Ровно семьдесят девять лет назад в Латвию, погружённую в диктаторский режим, который строился на принципах свирепого национализма, был введён ограниченный контингент Красной армии. Этот акт привёл к скорому установлению советской власти, - написал Филей в социальной сети. - И хоть бы кто вздумал сопротивляться? Все будущие нацисты аккуратно и предусмотрительно попрятались по заранее заготовленным углам. Министр обороны Балодис оперативно и как-то слишком поспешно разоружил военизированную организацию айзсаргов. Ульманис робко поднял лапки кверху и запросил аудиенцию в Москве, на которой ходатайствовал о предоставлении себе швейцарского убежища".