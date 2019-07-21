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Последние репетиции в Юрмале: пантера в белом, королева Ваенга и Лайма в новой пижамке
Фото

ФОТО: ФОТО: Раиса Смирнова/Русский TVNET

Сегодня заключительный день международного музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2019, а стало быть, прошли и последние репетиции перед концертом, за которыми наблюдать не менее интересно.

На сцену зала "Дзинтари" перед вечерним выступлением вышли Kerrie-Anne, Елена Ваенга, Интарс Бусулис, Лайма Вайкуле, Сергей Лазарев и другие участники концерта, завершающего этот потрясающий музыкальный праздник длиною в четыре дня.

Британская соул-певица, участница X Factor с потрясающими вокальными данными Kerrie-Anne выгодно подчеркнула свой шоколадный цвет кожи светлым комплектом - белыми леггинсами и легкой блузой в полоску на лямках.

Галерея: Kerrie-Anne на репетиции в Юрмале

Ни на кого не похожая российская исполнительница и автор песен Елена Ваенга в очередной раз продемонстрировала свою королевскую стать в длинном черном с орнаментом платье с декольте и весьма пикантной деталью - прозрачными вставками на юбке.

Ну и Лайма - снова писк, еще одна эффектная вариация на трендовую "пижамную" тему, которую на сей раз дополнили потрясающе стильные кеды с розовым носом!

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