Последние репетиции в Юрмале: пантера в белом, королева Ваенга и Лайма в новой пижамке

На сцену зала "Дзинтари" перед вечерним выступлением вышли Kerrie-Anne, Елена Ваенга, Интарс Бусулис, Лайма Вайкуле, Сергей Лазарев и другие участники концерта, завершающего этот потрясающий музыкальный праздник длиною в четыре дня.

Британская соул-певица, участница X Factor с потрясающими вокальными данными Kerrie-Anne выгодно подчеркнула свой шоколадный цвет кожи светлым комплектом - белыми леггинсами и легкой блузой в полоску на лямках.

Галерея: Kerrie-Anne на репетиции в Юрмале

Ни на кого не похожая российская исполнительница и автор песен Елена Ваенга в очередной раз продемонстрировала свою королевскую стать в длинном черном с орнаментом платье с декольте и весьма пикантной деталью - прозрачными вставками на юбке.