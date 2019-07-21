Иран не позволил связаться с латвийским подданным на задержанном судне

На данный момент власти Ирана не позволили связаться с гражданином Латвии - членом команды задержанного Ираном танкера "Stena Impero", сообщили агентству LETA в пресс-центре Министерства иностранных дел.
У Латвии нет своего посольства в Иране, и латвийская сторона обратилась к посольству Финляндии в Тегеране с просьбой вмешаться и обеспечить моряку консульскую помощь.
Иран заявил о захвате британского танкера "Stena Impero" в Ормузском проливе вечером 19 июля. На борту судна находятся 23 человека, в том числе латвийский подданный, работающий старшим помощником капитана.
Иранские власти уточнили, что корабль был задержан из-за инцидента, произошедшего с соседним рыболовецким судном. Танкер не отреагировал на сигнал бедствия, который подали рыбаки, после чего его задержали.
Ранее министр иностранных дел Эдгар Ринкевич связался с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом, чтобы договориться о тесной координации и поддержке службы внешних сношений ЕС в освобождении латвийского подданного.
Также Латвия обратилась к Ирану с требованием о немедленном освобождении латвийца и всего экипажа судна.
Ринкевич заявил, что в разрешении ситуации задействованы должностные лица ЕС и Великобритании, латвийский дипломатический корпус.