Фото и видео: Алла Пугачева произвела фурор своим приездом в "Дзинтари"

Звездная пара приехала на огромном Range Rover, незаметно проскочить она не пыталась, поэтому не осталась без внимания журналистов, которые сразу же бросились снимать.

Стоит отметить, что главный концерт фестиваля вызвал неподдельный ажиотаж - все билеты, в том числе стоячие места и VIP-зона, были распроданы задолго до начала мероприятия.