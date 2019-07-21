Вс, 21.07.2019
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Фото и видео: Алла Пугачева произвела фурор своим приездом в "Дзинтари"

Алла Пугачева и Максим Галкин приехали в концертный зал "Дзинтари"

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В воскресенье, 21 июля, в Юрмале проходит торжественное закрытие фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2019. Конечно же, главной гостьей вечера стала Алла Пугачева, которые прибыла в "Дзинтари" вместе с супругом Максимом Галкиным.

Звездная пара приехала на огромном Range Rover, незаметно проскочить она не пыталась, поэтому не осталась без внимания журналистов, которые сразу же бросились снимать.

Стоит отметить, что главный концерт фестиваля вызвал неподдельный ажиотаж - все билеты, в том числе стоячие места и VIP-зона, были распроданы задолго до начала мероприятия.

Видео: Пугачева и Галкин приехали в "Дзинтари"

Галерея: Пугачева и Галкин приехали в "Дзинтари" 

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