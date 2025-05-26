Популярный латвийский фуд-блогер вышла замуж

Популярный латвийский кулинарный блогер Юстине Мартинсоне (Jushkapadrushka) вышла замуж за любимого мужчину, специалиста по логистике Артура Дзелзскалнса. Счастливая пара сообщила об этом в Instagram.
Пара объявила о своей свадьбе в воскресенье, опубликовав свадебное видео и фотографии в своих профилях в Instagram.
По сообщениям СМИ, они вместе уже шесть лет, и Артур сделал предложение любимой девушке в конце апреля прошлого года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!