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Популярный латвийский фуд-блогер вышла замуж

Фото статьи

Популярный латвийский кулинарный блогер Юстине Мартинсоне (Jushkapadrushka) вышла замуж за любимого мужчину, специалиста по логистике Артура Дзелзскалнса. Счастливая пара сообщила об этом в Instagram.

Пара объявила о своей свадьбе в воскресенье, опубликовав свадебное видео и фотографии в своих профилях в Instagram.

По сообщениям СМИ, они вместе уже шесть лет, и Артур сделал предложение любимой девушке в конце апреля прошлого года.

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