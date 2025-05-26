Торжество голоса, соула и элегантности: Марио Бьонди на Laima Rendezvous Jūrmala 2025

Организаторы фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025 с радостью сообщают, что к числу звездных участников этого года присоединится выдающийся итальянский соул- и джаз-исполнитель Марио Бьонди.
Его выступление состоится 25 июля на сцене легендарного концертного зала "Дзинтари" в Юрмале, где фестиваль пройдет с 25 по 27 июля. Выступление Марио Бьонди обещает стать одним из ярчайших моментов музыкального уик-энда.
Родившийся в Катании, Сицилия, под именем Марио Ранно, Бьонди с юных лет был окружен музыкой благодаря отцу, певцу Стефано Бьонди. Его узнаваемый баритон, любовь к соулу, джазу и фанку помогли ему построить международную карьеру, объединившую винтажное звучание с современным стилем. Прорывом стала композиция This Is What You Are, выпущенная в Японии и впоследствии открытая европейской публике благодаря легендарному диджею BBC Radio 1 Норману Джею. С тех пор артист выступал с такими мэтрами, как Рэй Чарльз, Чака Хан, Берт Бакарак, Incognito и The Crusaders.
Дискография Марио включает платиновые альбомы Handful of Soul, If, Sun, Romantic и другие. Он выступал в лучших концертных залах мира - от Royal Albert Hall в Лондоне до Kennedy Center в Вашингтоне. Уникальное сочетание классического соула и итальянской изысканности сделало его голос - и образ - узнаваемыми по всему миру.
Его последний проект Crooning Undercover, выпущенный в 2023 году, представляет собой современное переосмысление джазовых и эстрадных стандартов, исполненное в сопровождении 19 музыкантов оркестра. За два года программа охватила более 22 стран, в которых прошло более 100 концертов, подтвердив статус Бьонди как одного из самых востребованных артистов Европы.
Лайма Вайкуле, муза фестиваля, с воодушевлением отмечает: "Марио - это не просто выдающийся вокалист, это настоящее событие. Его харизма, глубина исполнения и искренность моментально находят отклик у публики. Мы гордимся тем, что он будет с нами в Юрмале".
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala с 2015 года стал неотъемлемой частью летней музыкальной культуры Латвии. Уникальное сочетание живого оркестрового звучания, тщательно продуманной программы и звездных исполнителей из разных стран делает его особенным местом встречи для настоящих ценителей музыки.
Билеты на Laima Rendezvous Jūrmala 2025 доступны в сети Biļešu Serviss. Владельцам VIP-билетов предоставляются особые привилегии: лучшие места в зале, отдельный вход и доступ к легендарным afterparty фестиваля. Для бронирования VIP-билетов: +371 26645333.
До встречи в Юрмале - на самом ожидаемом музыкальном событии лета!
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