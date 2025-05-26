Торжество голоса, соула и элегантности: Марио Бьонди на Laima Rendezvous Jūrmala 2025

Его последний проект Crooning Undercover, выпущенный в 2023 году, представляет собой современное переосмысление джазовых и эстрадных стандартов, исполненное в сопровождении 19 музыкантов оркестра. За два года программа охватила более 22 стран, в которых прошло более 100 концертов, подтвердив статус Бьонди как одного из самых востребованных артистов Европы.

Лайма Вайкуле, муза фестиваля, с воодушевлением отмечает: "Марио - это не просто выдающийся вокалист, это настоящее событие. Его харизма, глубина исполнения и искренность моментально находят отклик у публики. Мы гордимся тем, что он будет с нами в Юрмале".

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala с 2015 года стал неотъемлемой частью летней музыкальной культуры Латвии. Уникальное сочетание живого оркестрового звучания, тщательно продуманной программы и звездных исполнителей из разных стран делает его особенным местом встречи для настоящих ценителей музыки.

Билеты на Laima Rendezvous Jūrmala 2025 доступны в сети Biļešu Serviss. Владельцам VIP-билетов предоставляются особые привилегии: лучшие места в зале, отдельный вход и доступ к легендарным afterparty фестиваля. Для бронирования VIP-билетов: +371 26645333.

До встречи в Юрмале - на самом ожидаемом музыкальном событии лета!