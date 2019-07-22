Пн, 22.07.2019
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Партия Зеленского впервые в истории претендует самостоятельно сформировать правительство

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, возможно, впервые в истории сможет сформировать в Верховной Раде однопартийное большинство, не привлекая депутатов-самовыдвиженцев, со со ссылкой на "Интерфакс-Украина" пишет "Медуза".

По предварительным результатам выборов в Раду, от "Слуги народа" в парламент по партийным спискам пройдут 121 человек, по мажоритарным округам - еще 115-120.

Это означает, что представители партии "Слуги народа" получат не менее 226 мест в Раде, подсчитало издание.

Отмечается, что это позволит им сформировать правительство самостоятельно, без коалиции с другими партиями.

Всего в Верховную Раду Украины по итогам выборов, прошедших 21 июля, пройдут пять партий. 

После обработки половины электронных протоколов, в Верховную Раду проходят партии:

  • "Слуга народа" Владимира Зеленского 
  • Оппозиционная платформа – "За жизнь" (ОПЗЖ) 
  • "Евросолидарность" Петра Порошенко 
  • ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко  
  • "Голос" Святослава Вакарчука 

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