Партия Зеленского впервые в истории претендует самостоятельно сформировать правительство

Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, возможно, впервые в истории сможет сформировать в Верховной Раде однопартийное большинство, не привлекая депутатов-самовыдвиженцев, со со ссылкой на "Интерфакс-Украина" пишет "Медуза".
По предварительным результатам выборов в Раду, от "Слуги народа" в парламент по партийным спискам пройдут 121 человек, по мажоритарным округам - еще 115-120.
Это означает, что представители партии "Слуги народа" получат не менее 226 мест в Раде, подсчитало издание.
Отмечается, что это позволит им сформировать правительство самостоятельно, без коалиции с другими партиями.
Всего в Верховную Раду Украины по итогам выборов, прошедших 21 июля, пройдут пять партий.
После обработки половины электронных протоколов, в Верховную Раду проходят партии:
- "Слуга народа" Владимира Зеленского
- Оппозиционная платформа – "За жизнь" (ОПЗЖ)
- "Евросолидарность" Петра Порошенко
- ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко
- "Голос" Святослава Вакарчука