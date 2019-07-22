Pop-up камера и искусственный интеллект: в Риге прошла презентация нового смартфона Huawei

Посетители мероприятия стали первыми в Латвии, кому предоставилась возможность протестировать новый смартфон. Презентацию вел руководитель отдела обучения персонала Александр Екимов, который не только ознакомил присутствующих с нововведениями Huawei, но и рассказал поподробнее про историю "телефонной" фотографии.

По наблюдениям TVNET, внимание собравшихся привлекли не только аппетитные закуски и освежающие напитки, но и две особенности, которыми обладает новый смартфон Huawei - в телефоне есть выдвижная или так называемая pop-up камера, а также камера, в которую встроен искусственный интеллект.

Pop-up камера

Huawei P Smart Z стал первым аутентичным телефоном бюджетного класса без рамок, который оборудован автоматической выдвижной (pop-up) камерой. Как это работает на деле?

Камера спрятана в корпусе смартфона, однако, когда включается функция передней камеры, например, для того, чтобы сделать селфи, она автоматически "выскакивает" над экраном телефона.

Как выяснил TVNET, у этой функции есть два положительных аспекта: во-первых, это решает проблему размещения передней камеры и позволяет таким образом увеличить размер экрана (безрамочный дисплей смартфона в диагонали составляет 6,59 дюймов); во-вторых, нередко при падении экран телефон разбивается, от чего страдает и передняя камера, в данном случае, передняя камера защищена от упомянутых последствий.

Во время мероприятия организаторы также продемонстрировали, что происходит с передней камерой во время падения - устройство оборудовано функцией защиты от удара. Когда смартфон находится в свободном падении, устройство автоматически прячет камеру, уменьшая потенциальные повреждения. Эту функцию, конечно, TVNET еще предстоит проверить.

Искусственный интеллект в твоем кармане

Второй особенностью телефона, удостоившейся внимания посетителей, стала так называемая технология HiVision. Например, если вы отправились в путешествие за границу и сфотографировали известную постройку, смартфон распознает достопримечательность и предложит вам узнать о ней побольше.

TVNET выяснил, что смартфон распознает не только произведения искусства, но и знаменитостей. Представители Huawei утверждают, что смартфон в силах определить и местных звезд.

Кроме того устройство может распознавать кулинарные блюда. Смартфон укажет, сколько в конкретной еде содержится калорий на 100 граммов продукта. Как продемонстрировали TVNET представители Huawei, телефон может "узнать" не только яблоко, но и, например, тирамису.

Конечно, это лишь две причины, из-за которых стоило посетить презентацию Добавим, что аккумулятор смартфона может работать без подзарядки достаточно долго, он обеспечивает высокую работоспособность и обладает максимальной мощностью.

Целевой аудиторией или потенциальными покупателями смартфона является поколение Z. На латвийском рынке телефон появится в течение ближайших недель и будет доступен в трех цветовых решениях - сапфирово-синем, изумрудно-зеленом и черном цветах. Стоимость устройства составит 279 евро.