"Была тишина": местные рассказали об убийстве и ограблении в Марупе

В понедельник, 22 июля, Латвию потрясла новость об убийстве адвоката и бывшего судьи Улдиса Берзиньша. ЧП произошло в Марупе, передачи Degpunktā и Panorāma опросили местных и соседей, слышал ли кто-нибудь что-нибудь и чувствуют ли себя в безопасности после этого громкого случая.
Напомним, начальник главного управления криминальной полиции Госполиции Андрей Гришин рассказал, что Берзиньш погиб в результате преступления.
Он был застрелен грабителями, на которых наткнулся у себя дома. С огнестрельными ранами мужчина был доставлен в больницу, где скончался.
Полиции известно, что по крайней мере двое преступников ворвались в частный дом в Марупе, связали хозяйку 1940 года рождения и стали грабить дом. Когда в дом вернулась супружеская пара, одетые в маски преступники пытались бежать, выстрелив несколько раз в направлении Берзиньша.
Как отмечает Degpunktā, нападавшие связали 79-летнюю мать убитого. Первой ее заметила супруга адвоката, ее крик заставил мужа прийти на помощь своим близким. Это закончилось трагично.
В передаче отметили, что в жилом массиве, в котором проживает семья Берзиньшей, соседние дома расположены относительно близко, однако информация о случившемся у окружающих весьма скудная.
Несмотря на то, что выстрелов было несколько, по словам соседей, они их не слышали.
Только спустя некоторое время во дворе появились три "скорых" и уголовная полиция.
"Моя сестра была здесь, она видела. Никаких стрелков, никакой стрельбы не было. Была тишина", - рассказала одна из местных.
Другая поделилась: "Я слышала, какие-то крики с той стороны. Но не помню, вчера или позавчера".
Местные допускают, что преступниками оказались настоящие профессионалы, раз уж "они использовали маски, возможно, и пистолеты у них были с глушителем".
Жители, опрошенные передачей Panorāma, признают, что скорбят, но опасности не ощущают.
"Никакой угрозы жить в Марупе я не чувствую", - признала Байба, которая все же считает, что убийство связано с профессиональной деятельностью.
Валдис добавил: "Раз уж пять раз стреляли, как пишут в СМИ, мне кажется, это не случайность".
Матисс признается: "Конечно, жаль. Беспокоит, что такие вещи происходят. Это показывает, что все должны больше заботиться о своей собственности и личной безопасности".
"Он молодой, жаль", - отметила местная пенсионерка.
Напомним, уголовный процесс начат по ст. 117 Уголовного закона - об убийстве при отягчающих обстоятельствах. Оружие, из которого стреляли преступники, на месте преступления не найдено, тип оружия установит экспертиза.
Уголовная полиция работает в усиленном режиме. Есть зацепки. Если у вас есть информация, звоните по 110.