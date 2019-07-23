Террористы напали на охраняемую эстонскими военными базу в Мали

Наряду с французскими и малийскими военнослужащими пострадали также пятеро участвующих в операции "Бархан" эстонских военнослужащих, сообщил Генштаб Сил обороны, пишет Rus.Postimees.

Пострадавшим военнослужащим немедленно оказали первую помощь, их травмы не были тяжелыми.

На базе Гао служит около 50 эстонских военнослужащих. В рамках операции "Бархан", которой руководят вооруженные силы Франции, в задачи эстонских военнослужащих входит патрулирование, обеспечение безопасности базы и выполнение задач группы быстрого реагирования.

Операция "Бархан" – это возглавляемая Францией операция в регионе Сахеля в Африке, целью которой является восстановление стабильности на этой территории и, как следствие, борьба с источниками террористической угрозы и нелегальной иммиграции, угрожающими Европе.

Ранее порталы Defence News, GardaWorld и агентство AFP сообщили, что террористы напали на вахту военной базы на автомобиле, в котором находилась бомба.

"Произошло нападение на вход на французскую сторону расположенной в Гао военной базы", - сообщил пресс-секретарь вооруженных сил Франции, полковник Фредерик Барбри. По его словам, террористы не проникли на территорию базы.

По словам Барбри, пострадавшие получили не опасные для жизни травмы.

На фотографиях, сделанных на месте происшествия, виден густой столб дыма и кружащие в небе вертолеты.

Ни одна террористическая организация до сих пор не взяла на себя ответственность за атаку.

До августа в Мали служит эстонское пехотное подразделение Estpla-30, приступившее к службе на базе Гао в апреле этого года. В августе к службе в Гао приступит пехотное подразделение Estpla-32.