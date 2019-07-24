27 лет одиночества: удивительная история одного отшельника

Найт набрел на место, которое в итоге стало его домом - небольшая поляна в лесу рядом с озером Норт-Понд. Между ветвями сосен он натянул брезентовое полотнище, поставил маленькую палатку и начал новую жизнь. Долгое время никто не знал о том, что в этих местах кто-то живет, хотя всего в нескольких минутах ходьбы находился дачный поселок, построенный у озера, сообщает телерадиовещательная компания Би-би-си.

Вскоре Найт начал грабить. Из домов он выносил продукты, одежду, пластиковые контейнеры, бумажные салфетки, батарейки для фонарика, книги – старался брать только самое нужное для выживания. За несколько лет было зафиксировано более тысячи краж. В конце концов, полиция озаботилась этим делом, и грабителя поймали на месте преступления.

Лесное жилище Кристофера Найта ФОТО: SCANPIX

Писатель Майк Финкель посещал сидевшего в тюрьме Найта, работая над книгой "Жизнь в лесу: удивительная история последнего отшельника" (The Stranger in the Woods: The Extraordinary Story of the Last True Hermit). Кристофер рассказал, что ему с самого детства в тягость было общение с окружающими и он предпочитал полное одиночество. Эта тяга оказалась настолько сильной, что Найт провел почти 30 лет в полной изоляции.

За все это время Нейт разговаривал всего с четырьмя людьми - как-то в 1990-х он сказал "привет" заблудившемуся мужчине, а в 2013 году он обменялся парой фраз с тремя рыбаками.

Несмотря на то, что зимой в штате Мэн бывает очень холодно и по ночам температура может снижаться до минус 20 по Цельсию, Найт, по его словам, никогда не разводил огонь, опасаясь, что дым привлечет внимание.

"В истории этого человека есть множество аспектов, которые меня удивляют", - говорит Финкель. Отшельник укладывался спать очень рано, около 7 вечера, а просыпался в 3 час утра, в самое холодное время. Он вставал и ходил вокруг лагеря до утра, чтобы согреться. Так он прожил 27 лет.

Кристофер Найт во взломанном частном доме ФОТО: Reuters/ScanPix

"Он читал книги, решал кроссворды, но это не занимало много времени. На самом деле он просто занимался тем, что мы обычно называем "бездельничество", - говорит Финкель.

Удивительно, но по словам самого Кристофер, он никогда за эти 27 лет не чувствовал скуки и не ощущал себя одиноким.

Кристофер Найт отсидел семь месяцев в тюрьме за свои кражи, и ни с кем из журналистов, кроме Майка Финкеля, не говорил.