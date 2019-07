27 лет одиночества: удивительная история одного отшельника

Писатель Майк Финкель посещал сидевшего в тюрьме Найта, работая над книгой "Жизнь в лесу: удивительная история последнего отшельника" (The Stranger in the Woods: The Extraordinary Story of the Last True Hermit). Кристофер рассказал, что ему с самого детства в тягость было общение с окружающими и он предпочитал полное одиночество. Эта тяга оказалась настолько сильной, что Найт провел почти 30 лет в полной изоляции.