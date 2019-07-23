Вт, 23.07.2019
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Полиция продолжает поиск убийц адвоката Берзиньша

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Полиция продолжает искать грабителей, которые в конце прошлой недели в Марупском крае убили адвоката, бывшего судью Улдиса Берзиньша.

В настоящее время ведется активное расследование и розыск скрывшихся преступников, которым занимаются сотрудники из разных подразделений Госполиции, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица.

Уголовный процесс расследует управление криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции, специализирующееся на раскрытии убийств.

Если возникнет необходимость привлечь широкую общественность к расследованию, полиция попросит о помощи, добавила Юревица.

Берзиньш в субботу вечером в своем доме наткнулся на грабителей, которые выстрелили и ранили его. Спасти мужчину не удалось.

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