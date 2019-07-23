"Меня унизили": на эстонской границе женщину раздели догола
При пересечении эстонской границы в Нарве на жительницу Таллинна Даяну Загорскую прореагировала служебная собака. Молодую женщину принудили раздеться догола и обыскали ее багаж. Однако наркотиков не нашли. Даяна чувствует себя униженной и волнуется, что теперь на границе будет постоянно вызывать подозрение. Об этом пишет Rus.Postimees.
Вы на границе, возвращаетесь в Эстонию. Как говорится, никого не трогаете, едете себе на автобусе или выходите из самолета, музыку, например, слушаете. И тут служебная собака, которая обучена искать наркотики, указывает на вас. А наркотиков у вас нет, и вам их даже не подбрасывали. Сотрудники таможни просят пройти в комнату для досмотра и раздеться догола. Какие права есть у вас, а какие у сотрудников Налогово-таможенного департамента?
Даяна Загорская ехала на междугороднем автобусе из Санкт-Петербурга домой, в Эстонию. Уже была полночь. "Российскую границу прошли без проблем, прошла и через рамку, и проверку собаки", – рассказывает Даяна. При проверке же на эстонской стороне, путешественница вызвала интерес у служебной собаки, и Даяну попросили пройти в комнату для досмотра. "Уже в комнате собака потеряла ко мне интерес. Проверили сумку, которая висела у меня на плече, после чего ответили в другую комнату, там досмотрели портфель, потом вернули в первую комнату и заставили раздеться догола – даже белье снять".
Даяна отмечает, что досматривали ее женщины, но от этого процедура не была менее унизительной.
"Меня спрашивали, употребляла ли я что-то, и на ответ "нет" переспрашивали – уверена ли я в этом? По моим ощущениям, сотрудники таможни давали мне понять, что я что-то употребила или что у меня явно есть наркотики, но они не могут их найти. Они даже выковыривали из уголков портфеля крошки от круассана и спрашивали, что это. Я была ошарашена и растеряна. В какой-то момент, когда меня уже потихоньку раздевали, поставив босиком на два листа бумаги А4, я была в таком состоянии, что уже подсознательно готовилась к тому, что откуда-нибудь сейчас достанут килограмм чего-нибудь и я ничего не докажу".
В итоге наркотиков не нашли. "Одна работница сказала другой по-эстонски, что ей лень ночью делать тест на наркотики. Передо мной не извинились, никакого протокола о досмотре мне не выдали. Просто вернули меня в автобус, хорошо хоть он не уехал без меня".
Даяна, несколько раз в год посещающая Россию в связи с работой и учебой, переживает, что из-за этого инцидента при пересечении границы сотрудники будут более внимательны к ней и постоянно проверять ее.
Цель таможенников — охрана общества
"Досмотр при таможенном контроле – одно из главных условий, чтобы Налогово-таможенный департамент мог выполнять свою задачу по защите экономики и общества и препятствовать ввозу/вывозу опасных и запрещенных предметов. Таможенный контроль является рутинной и крайне необходимой частью нашей работы", – говорит руководитель Идаского таможенного пункта Налогово-таможенного департамента Вольдемар Линно.
Прокомментировать этот случай чиновники не могли, поэтому Линно разъяснил правила и основы работы таможенников.
- Есть ли у чиновников право потребовать, чтобы человек разделся?
- На основании Закона о таможне у таможенников есть право удостовериться, что у пассажира нет не предъявленных на таможне, но подлежащих декларированию товаров или товаров, на которые действует ограничение или запрет. Исходя из Закона об охране правопорядка, у сотрудников таможни есть право досмотреть человека, если есть основание полагать, что при нем могут быть вещи или вещества, которые на основании закона можно будет забрать на хранение или конфисковать. Досмотр пассажира проводит чиновник того же пола.
- А на пограничном пункте в Нарве или на других пунктах в Эстонии есть камеры в комнатах для досмотра?
- Камерами оснащены только комнаты для досмотра багажа, процесс досмотра человека не записывается.
- Случаи досмотра регистрируются?
- В случае, если происходит полный личный досмотр пассажира, то есть проверяются вся одежда и тело, составление акта о досмотре обязательно. Если происходит только первичный досмотр, то есть включающий физический контакт таможенника с досматриваемым, но без раздевания, акт составляется лишь в случае обнаружения чего-либо запрещенного или по требованию пассажира.
- Должны ли сотрудники выдавать документы о досмотре?
- Пересекающим границу выдаются необходимые документы обо всех произведенных на границе проверках.
- А сотрудники таможни могут проводить тест на наркотики?
- К примеру, в ситуации, когда служебная собака отмечает возможное присутствие запрещенных веществ, однако вещества не обнаружены, тест сделать невозможно (из-за отсутствия веществ – ред). Пассажир тестируется на употребление наркотиков сотрудниками Департамента полиции и погранохраны, если необходимо установить наркотическое опьянение.
- Имеют ли сотрудники Налогово-таможенного департамента доступ к информации, что человек проходил личный досмотр раньше? Может ли подобный инцидент стать основанием для повторных проверок этого человека?
- Акты досмотра сохраняются и они доступны осуществляющим досмотр чиновникам. Проверка при пересечении границы также проводится и методом случайной выборки, из-за чего предыдущий досмотр человека не может быть основанием для проведения проверки.