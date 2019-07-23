Видео: на дне Балтийского моря найдено идеально сохранившееся судно, которому около 500 лет

Археологи смогли датировать корабль примерно концом XV - началом XVI века, когда жили Христофор Колумб и Леонардо да Винчи.

Намек на существование ценной находки был сделан еще 10 лет назад, когда сонар шведской морской администрации зарегистрировал аномальное изображение на экране радара. Но только сейчас роботизированная камера одной из компаний, исследовавшая подводный маршрут для прокладки газовых труб, обнаружила на этом месте таинственный артефакт.

Работу археологов возглавил специалист Университета Саутгемптона Родриго Пачеко-Руис. По его словам, корабль находится в прекрасном состоянии – от киля до палубы. "Ощущение такое, будто судно затонуло вчера - мачты на месте, корпус не поврежден", - говорит Пачеко-Руис.

На главной палубе исследователи обнаружили лодку, используемую для переправы экипажа с корабля на берег и обратно. Длина судна может достигать около 18 метров. Кроме лодки, на корабле сохранились орудия. По все вероятности, речь идет о торговом судне

Как называется судно и какой стране оно принадлежит, пока неизвестно. Тем не менее ученые рассчитывают исследовать древесину, чтобы выяснить, когда корабль был построен и спущен на воду.