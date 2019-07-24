Месяц Льва до 23 августа: какие радости и тревоги ждут вас по знаку Зодиака

Итак, что же приготовил Лев представителям каждого знака Зодиака, и что предпринять, чтобы провести это время с максимальной пользой для себя?

Овен

Для вашей артистической натуры начинается самый настоящий звездный час! Не упустите счастливую возможность направить свою энергию, которая будет буквально бить ключом, в правильное русло.

Это может быть какой-то творческий проект, а может - книга, песня, картина! Подумайте хорошо, ведь другой такой шанс может выпасть не скоро.

Овен - знак Огня, а потому он просто "обречен блистать" в месяц другого знака этой же стихии - Льва.

Телец

Тельцам стоит направить энергию на свое "Я". Вы всегда востребованны и нужны, никому не отказываете в помощи, но пришло время подумать о себе. Вам следует "восстановить систему". Расставьте правильно приоритеты, вспомните, что вам приносит радость и удовольствие, и - вперед! Пройдет всего несколько дней, и вы будете буквально светиться от счастья!

Близнецы

Сезон Льва - это всегда горячая и беспокойная пора. А для Близнецов, покровителем которых является планета Меркурий, находящаяся в это время в ретрограде, - непростое испытание. Однако, как говорится, праздники не за горами - то есть все у вас будет хорошо. Но пока

следует принять дополнительные меры предосторожности. Вероятно, вам захочется высказать кому-то все, что вы думаете, но остановитесь - сейчас не время.

Постарайтесь избегать конфликтов.

Рак

Какими бы заманчивыми ни казались вам идеи купить что-то, старайтесь контролировать свои импульсы. А их будет предостаточно! Держите финансы под контролем. Прежде чем наслаждаться солнцем, убедитесь в первой половине "месяца Льва", что все ваши счета оплачены и вы никому ничего не должны.

Лев

Ну вот он и пришел - ваш звездный час! Как обычно, вы в центре внимания. Как любите, чего уж тут скрывать!

Так что ныряйте с головой в океан счастья, который вам готовит этот месяц!

Ваше огромное и благородное сердце, красота и привлекательность, лучшие черты характера - все это будет по достоинству оценено окружающими.

Наслаждайтесь вниманием и славой!

Дева

Девам повезло чуть меньше, так что с планами и свершениями придется немного повременить. Это связано с тем, что их планета-покровитель Меркурий будет находиться в ретрограде. Так что просто старайтесь больше отдыхать и следите за здоровьем. Сейчас самое время подумать об отпуске! А потом вернетесь к работе с новыми силами.

Весы

Сезон Льва дает зеленый свет: самое время проявить все свои социальные навыки.

Это самое оптимальное время, чтобы использовать их и воплотить в жизнь какие-то планы с друзьями! Именно они станут вашим источником вдохновения.

Так что держитесь вместе и покоряйте вершины!

Скорпион

Месяц Льва испытает вас на прочность. А именно: не уклоняетесь от тяжелой работы, которая поможет вам достичь целей. У вас все получится, главное - не отступать! Ну и от работы, кстати, еще никто не умирал!

Стрелец

Солнечные и лунные затмения месяца принесут вам просто захватывающие возможности и приключения!

Вы будете уверены в себе и сильны как никогда. Идеи будут фонтанировать, судьба - способствовать. Не сдерживайтесь и ничего не бойтесь! Занимайтесь тем, что приносит счастье!

Козерог

Самое время сосредоточиться на финансах. К сожалению, с ними у вас сейчас не все просто. Но не впадайте в уныние - месяц Льва все выровняет и поможет вам исправить ситуацию.

Водолей

Огненный сезон Льва принесет вам счастье в личной жизни.

Романтика и страсть сейчас просто зашкаливают. Но не увлекайтесь уж слишком: следите за своими порывами, чтобы не наделать глупостей.

Но этот месяц - ваш месяц. Вы будете чувствовать себя счастливыми как никогда!

Рыбы