Ср, 24.07.2019
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Погоня из Риги до Огре: ранен как нарушитель, так и полицейский
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ФОТО: Breaking LV

Сегодня в Огре пытавшийся сбежать от полиции водитель сбил полицейского-мотоциклиста, серьезно его ранив.

 Видео: Погоня из Риги до Огре

Очевидцы рассказывают, что в сторону беглеца полицией было сделано несколько выстрелов. 

Погоня продолжалась по крайней мере от Саласпилса в направлении Даугавпилса.

Шоссе в направлении Даугавпилса на месте происшествия заблокировано. Как сбитый полицейский, так и беглец были увезены с места происшествия на машинах неотложной медицинской помощи.

Беглец управлял черной автомашиной марки "Audi".

Полиции удалось установить личность беглеца. Это мужчина 1980 года рождения, который находился в розыске за преступления имущественного характера.

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