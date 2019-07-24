Погоня из Риги до Огре: ранен как нарушитель, так и полицейский

Видео: Погоня из Риги до Огре

Очевидцы рассказывают, что в сторону беглеца полицией было сделано несколько выстрелов.

🚨 Šaušana #Ogre #Latvija!!! 🚨

Policijas pakaļdzīšanās, bēgošam autovadītājam, noslēdzās ar šaušanu. Auto bēdzis no Rīgas, bet tika sadzīts Ogrē, kur policija atklāja šaušanu. Rīgā pakaļdzīšanās laikā avarēja pašvaldības policijas mikroautobuss.

📹 Donchix Podzins (ar skaņu) pic.twitter.com/oqNhEQBNNL — BreakingLV (@breakinglv) July 24, 2019

Погоня продолжалась по крайней мере от Саласпилса в направлении Даугавпилса.

Pakaļdzīšanās uz Maskavas ielas Rumbulā. Policijas buss vnk lidoja @breakinglv pic.twitter.com/JTZQ8wWoUk — Laurijs Svirskis (@laurijss) July 24, 2019

Шоссе в направлении Даугавпилса на месте происшествия заблокировано. Как сбитый полицейский, так и беглец были увезены с места происшествия на машинах неотложной медицинской помощи.

Беглец управлял черной автомашиной марки "Audi".