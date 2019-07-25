СМИ рассказали о благородном бизнесе "старшей дочери Путина"

Как сообщает "СПАРК-Интерфакс", Мария является совладелицей АО "Номеко". Как один из учредителей компании она вложили в нее 100 тысяч рублей (более 14 тысяч евро. - Прим. Русского TVNET), и теперь лично Воронцовой принадлежит доля в размере 20%.

"Номеко" зарегистрировано в Санкт-Петербурге - в здании, расположенном в Чебоксарском переулке, недалеко от знаменитого дома компании "Зингер" на Невском проспекте.

Как отмечает Русская служба Би-би-си,

"Номеко" работает над крупным проектом - строительством многофункционального медицинского комплекса в Ленинградской области, но что именно делает компания - неизвестно.

Впервые о комплексе заговорили в 2018 году, когда правительство региона сообщило о медицинском центре, на территории которого планируют построить "современный онкологический центр европейского уровня". Для этого в мае был арендован участок в 30,4 га, расположенный недалеко от сельского поселения Юкки.

О том, что Мария Воронцова может являться старшей дочерью Владимира Путина, писал The New Times.

По сведениям журналистов, она якобы окончила факультет фундаментальной медицины МГУ, после чего поступила в аспирантуру эндокринологического научного центра Минздрава.