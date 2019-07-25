Зеленский попросил правительство уволить Кличко

Как отмечает газета, это решение является формальным, так как закон требует освобождения от должностей всех глав местных администраций после избрания нового главы государства. Согласно словам источников РБК, Кличко хотят убрать из-за претензий нового правления Украины.

"У властей есть претензии к Кличко, связанные с тарифами на выдачу разрешений на строительство. Это огромные деньги", — сообщил источник РБК в партии Зеленского.

В Киеве должность главы городской государственной администрации, которая подчиняется руководству страны и президенту, обычно занимает избранный глава местного самоуправления. Кличко считает, что разделение данных полномочий не пойдет на пользу самоуправлению. Мэр города будет нести декоративную функцию, а жителям столицы сверху будет спущен человек без обязательств, считает Кличко.