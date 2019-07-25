Индекс общего настроения латвийцев достиг самого высокого показателя

В июне индекс общего настроения латвийцев вырос на 4 четыре пункта - с -13 до -9. Это самый высокий показатель в истории исследований настроения жителей страны. Самый низкий показатель был зарегистрирован в конце 2008 года, когда он опустился до отметки -58.

В июне повысилась оценка почти всех анализируемых аспектов, за исключением оценки общего развития ситуации и работы правительства, к которым в течение месяца латвийцы стали относиться более критически.

35% респондентов в июне считали, что ситуация в стране развивается в правильном направлении (в мае - 36%), 46% - в неправильном (в мае - 47%). Оценка общего развития ситуации немного снизилась - с -11 до -12.

Оценивая текущее состояние экономики Латвии, позитивно настроены были 9% респондентов, негативно - 41%. Этот индекс за месяц повысился с -21 до -19. Индекс изменений состояния экономики в июне по сравнению с маем значительно улучшился, поднявшись с отметки -14 до -5. Улучшился и индекс прогнозов развития латвийской экономики в будущем.

На просьбу оценить текущее материальное положение своих семей положительную оценку дали 20%, критическую - 23% респондентов. Этот индекс в июне по сравнению с маем поднялся на 4 пункта - с -7 до -3, что является лучшим показателем в истории "Латвийского барометра".