Чт, 25.07.2019
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Индекс общего настроения латвийцев достиг самого высокого показателя

Люди в Верманском парке

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В июне улучшился индекс общего настроения населения, достигнув максимального показателя за всю историю подобных опросов, свидетельствуют данные исследования "Латвийский барометр", проведенного социологическим агентством SKDS.

В июне индекс общего настроения латвийцев вырос на 4 четыре пункта - с -13 до -9. Это самый высокий показатель в истории исследований настроения жителей страны. Самый низкий показатель был зарегистрирован в конце 2008 года, когда он опустился до отметки -58.

В июне повысилась оценка почти всех анализируемых аспектов, за исключением оценки общего развития ситуации и работы правительства, к которым в течение месяца латвийцы стали относиться более критически.

35% респондентов в июне считали, что ситуация в стране развивается в правильном направлении (в мае - 36%), 46% - в неправильном (в мае - 47%). Оценка общего развития ситуации немного снизилась - с -11 до -12.

Оценивая текущее состояние экономики Латвии, позитивно настроены были 9% респондентов, негативно - 41%. Этот индекс за месяц повысился с -21 до -19. Индекс изменений состояния экономики в июне по сравнению с маем значительно улучшился, поднявшись с отметки -14 до -5. Улучшился и индекс прогнозов развития латвийской экономики в будущем.

На просьбу оценить текущее материальное положение своих семей положительную оценку дали 20%, критическую - 23% респондентов. Этот индекс в июне по сравнению с маем поднялся на 4 пункта - с -7 до -3, что является лучшим показателем в истории "Латвийского барометра".

Оценивая финансовое положение семьи через год, 23% респондентов выразили уверенность, что оно улучшится, а 9% заявили, что ухудшится. Этот индекс в июне повысился с +4 до +8. Также значительно в течение месяца улучшился индекс возможностей найти хорошую работу - с -25 до -20, что является самым высоким показателем с июля 2008 года. В целом 15% респондентов шансы найти в Латвии хорошую работу считают хорошими, 44% - плохими.

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