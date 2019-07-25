Мэрилин Керро намерена подать в суд на Александра Шепса

К большому сожалению многочисленных поклонников Мэрилин Керро и Александра Шепса, три года назад их роман завершился. Сейчас у эстонской ведьмы счастливая семья, скоро появится второй ребенок. Однако до сих пор Мэрилин сталкивается с травлей со стороны антифанатов. К тому же на днях она лишилась официальной группы в одной из социальных сетей, пишет Starhit.ru.

Уставшая от атаки недоброжелателей Керро решилась на откровение - на ее личной странице появился пост, в котором она рассказала всю правду об отношениях с Шепсом, упомянув при этом, что тот взял у нее крупную сумму денег.

"Я пришла к выводу, что этот негатив по отношению ко мне и моей семье не закончится. Я и мои близкие получаем письма с оскорблениями почти каждый день.

Понимаю, что не все могут смириться с тем фактом, что я ушла от Александра Шепса. Но пришло время понять, что уже два года я счастлива рядом с другим мужчиной.

Ни одна женщина не разорвет отношений, если она ими довольна. А прошлая связь меня не устраивала, поэтому я и ушла. Все просто. Я беременна, мой первенец еще маленький, мне нельзя нервничать", - написала Мэрилин.

По ее словам, она не могла быть рядом с Александром, так как разочаровалась в нем. "Если бы мужчина что-то сильно хотел сделать для своей женщины, он бы сделал", - отмечает Керро.

Мэрилин публично обратилась и к самому Александру, и, судя по ее словам, настроена она очень категорично.

"Пришло время остановить поток угроз, которые мне присылают в письмах и видео. Поверь, их у меня много, но я не публикую, хотя могла бы.

Там есть доказательства твоей дружбы с продюсерами и видео с наркотиками. Я общалась с адвокатами и, если это все не прекратится, подам на тебя в суд.

Я была дурой целых четыре года и верила, что у нас любовь. А ты уже на протяжении 10 лет имел отношения с другим человеком! Будь счастлив со своим партнером и, пожалуйста, оставь меня в покое", - попросила экс-бойфренда Керро.

Оказалось, что карты таро, которые Александр и Мэрилин выпустили в продажу, делала именно она. К тому же ведьма выделила бывшему избраннику два миллиона рублей (около 28,5 тыс. евро) на открытие магазина эзотерики в Самаре.