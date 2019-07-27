Фестиваль Лаймы Вайкуле хоть и отгремел, залпы после него не затихали еще некоторое время: кому-то покоя не давали чересчур короткие платья дочерей министра благосостояния, а министр юстиции и министр внутренних дел тем временем принародно ругались из-за Лепса. Не меньший накал наблюдался в споре Собчак и Шнурова, которые, унижая друг друга, пытались выяснить, кто же лучший поэт всея Руси. А пока одни ругаются и спорят, в латвийском спорте, возможно, зарождаются новые романтические отношения... Устраивайтесь поудобнее - мы снова представляем краткий пересказ этой недели в режиме Light!