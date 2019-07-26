Пт, 26.07.2019
Все хотят придерживаться "зеленого образа жизни", все говорят об этом, но в этом случае людям важно объяснять, что это на самом деле означает и что они должны делать. Ирина Мирошник, президент международной компании по производству упаковки IMMER GROUP

Африканская чума свиней обнаружена у кабанов на более чем 90% территории Латвии

ФОТО: Pixabay

Африканская чума свиней (АЧС) обнаружена у кабанов на более чем 90% территории Латвии, сообщает Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), призывая свиноводов соблюдать осторожность и тщательно выполнять требования биобезопасности.

ПВС сообщает, что на этой неделе АЧС выявлена также на нескольких больших свинофермах и в других европейских странах, в том числе в Румынии, Болгарии, Польше и Словакии.

В этом году АЧС в Латвии обнаружена у 223 кабанов, а также на одной свиноферме в Дурбском крае, где содержалось 52 животных.

Впервые АЧС была зарегистрирована в Латвии в июне 2014 года у трех кабанов возле границы с Белоруссией.

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