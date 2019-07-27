"Где ваша совесть?": в Москве проходит массовая акция протеста
В субботу, 27 июля, у здания мэрии Москвы проходит многотысячная акция протеста, в ходе которой были задержаны несколько сотен человек. Как сообщил телеканал "Настоящее время", на акцию пришли около 3500 человек.
Как сообщает "Дождь", на данный момент задержан 561 человек, среди них есть и случайные прохожие. Задержания проводились агрессивным и жестоким способом - людей валили на землю, били дубинками и атаковали электрошокерами.
У мэрии задерживают прохожих, которые не знают, что сегодня проходит акция— Телеканал Дождь (@tvrain) July 27, 2019
Видео: Василий Полонский / Дождь pic.twitter.com/dpur9tlbmC
За несколько часов до митинга у оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой и Дмитрия Гудкова прошли обыски, после чего их задержали. До этого был задержан Иван Жданов. Задержана также и Любовь Соболь.
Видео задержания Любови Соболь. Она собиралась приехать к мэрии Москвы— Телеканал Дождь (@tvrain) July 27, 2019
Видео: Алексей Коростелёв / Дождь pic.twitter.com/naYo5tvBIG
Между тем, как пишет "Новая газета", на митинге был задержан оппозиционер Константин Янкаускас.
При задержании меня били и пытались душить. Сотрудник полиции с жетоном 010396 руководил задержанием, пытался отобрать телефон.— Константин Янкаускас (@jankauskas_k) July 27, 2019
В свою очередь муниципальный депутат Александра Порушина сильно пострадала от столкновения с полицией. По информации Deutsche Welle, политику разбили голову.
Муниципального депутата Александру Парушину - именно ей разбили голову силовики - увезли на скорой pic.twitter.com/iV5BFKW3VB— DW на русском (@dw_russian) July 27, 2019
На этой акции протеста полицейские стали применять практику, которая не использовалась на прошлых митингах. Силовики пытались разделить протестующих и не подпустить их к зданию Московской мэрии.
Полиция теснит собравшихся— Новая Газета (@novaya_gazeta) July 27, 2019
Видео: Илья @A3AP / Новая газета pic.twitter.com/Ez8rYwuqrV
Галерея: полиция охраняет мэрию Москвы
Традиционно участники протеста выкрикивали различные лозунги. Среди них прозвучали и следующие: "За Любовь!", "Где ваша совесть?", "Перемен!", "Это наш город!", "Мы здесь власть".
На митинге были замечены и известные личности России. В частности, на акцию протеста пришли участница Pussy Riot Надежда Толоконникова и журналист "Эхо Москвы" Евгения Альбац и журналист "Новой газеты" Илья Азар, который в последствии был задержан. Накануне акции Надежда Толоконникова призывала подписчиков прийти к зданию Мосгордумы сегодня и присоединиться к протесту. Активистка также опубликовала фотографию с места событий на Тверской улице.
В ходе акции протеста сотрудники полиции также решили приехать в редакцию телеканала "Дождь". Визит, якобы, имеет отношение к делу, возбужденному против Любови Соболь.
Напомним, ранее сообщалось, в Москве были проведены обыски в штабах и квартирах оппозиционеров, которые выступают против снятия их кандидатур с выборов в Мосгордуму.