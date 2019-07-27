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Путин совершил погружение на дно Финского залива

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Владимир Путин совершил погружение на дно Финского залива

ФОТО: Reuters

В субботу, 27 июля, президент России Владимир Путин совершил глубоководное погружение в Финском заливе недалеко от побережья Ленинградской области. Об этом пишет Deutsche Welle (DW).

Лидер РФ вместе с группой водолазов опустился на дно залива. Погружение было совершено с целью осмотреть подлодку Щ-308 "Семга", которая затонула в этом месте во время Второй мировой войны.

Как отмечает DW, глубина погружения составляет 50 метров. Во время этой процедуры на корпус подлодки установят мемориальную доску с именами членов экипажа подлодки, а также будет проведена минута молчания в память о них. 

Подлодка Щ-308 "Семга" в 1935 году была включена в состав Балтийского флота, а в 1942 году на судне от взрыва немецкой мины погибли 40 членов экипажа. 

В свою очередь в Москве проходит митинг против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, на который пришли несколько тысяч человек. Еще до начала акции протеста людей начали задерживать, в частности, оппозиционных политиков. В целом задержаны более 800 человек.

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