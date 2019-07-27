Путин совершил погружение на дно Финского залива

Лидер РФ вместе с группой водолазов опустился на дно залива. Погружение было совершено с целью осмотреть подлодку Щ-308 "Семга", которая затонула в этом месте во время Второй мировой войны.

Как отмечает DW, глубина погружения составляет 50 метров. Во время этой процедуры на корпус подлодки установят мемориальную доску с именами членов экипажа подлодки, а также будет проведена минута молчания в память о них.

Подлодка Щ-308 "Семга" в 1935 году была включена в состав Балтийского флота, а в 1942 году на судне от взрыва немецкой мины погибли 40 членов экипажа.