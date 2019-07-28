Умер журналист, один из основателей "старого НТВ" Владимир Кара-Мурза

"Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно", - написал он.

Владимир Кара-Мурза умер на 60-м году жизни. Причина смерти неизвестна.

В 1992 году Владимир Кара-Мурза начал работать на телевидении в качестве редактора и корреспондента программы "Итоги" Евгения Киселева, сначала на Первом канале, а затем на только что созданном НТВ.

С 1995 по 2001 год вел собственную программу "Сегодня в полночь" на НТВ. Эта программа в последствии также выходила на ТНТ, ТВ-6 и RTVi.

В 2001 году Кара-Мурза написал заявление об уходе с НТВ из-за нежелания работать "под контролем государства" после конфликта между владельцем телекомпании Владимиром Гусинским и компанией "Газпром", напоминает RTVI.