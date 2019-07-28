Легко ли быть сыном известных родителей? Откровения Ричарда Шлесерса

Ричарду Шлесерсу сейчас 22 года. Он - продюсер и режиссер.

По его мнению, быть сыном известных родителей означает как плюсы, так и минусы. С одной стороны, вокруг было много интересных личностей, с другой - он постоянно ощущал внимание со стороны чужих ему людей, рассказал Ричард.

По его признаниям, он зачастую держался подальше от семьи на различных общественных мероприятиях, чтобы избегать навязчивых взглядов.

В плане школы Ричарду повезло - он учился в Международной школе, в которой были дети из разных стран, и для большинства его фамилия ничего не значила.

Ричард поделился, что школа ему не особо поддавалась, и он в целом не знал, чем хочет заняться в будущем. Однако в седьмом классе случился поворотный момент - в школе задали сделать небольшой фильм. Впервые в жизни он работал с азартом.

"Мама это сразу заметила и помогла найти лагеря, а потом и школу в Англии, в которой изучают все, связанное со съемками. Так начался мой путь", - поделился он.

По словам Ричарда, начало было сложным - он уехал, когда ему было всего 15 лет. Ему пришлось учиться заботиться о себе - бывали моменты, когда хотелось все бросить.

Однако школу он закончил с хорошими отметками, продолжил образование в Бирмингеме, после чего отправился в США, где год проучился в христианской школе.

Ричард осознал, что, уехав так рано из семьи, он прошел через настоящую депрессию, побороть которую ему "помог путь в Богу".

Сейчас сын экс-политика снимает короткометражки, планирует запустить свой Youtube-канал, в котором будет публиковать образовательные материалы для будущих режиссеров и продюсеров.