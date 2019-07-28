Попавший в аварию полицейский: "Если бы уступали дорогу, остановить беглеца удалось бы раньше"

В передаче отметили, что агрессивный водитель, возможно, был бы задержан уже в Риге, а не в Огре, если бы остальные участники движения уступали бы дорогу оперативному транспорту.

Гедоминскис работает в муниципальной полиции уже пять лет, он признает, что водители часто не уступают дорогу оперативному транспорту, хотя полицейские и едут с проблесковыми маячками и звуковой сиреной.

Так было и в ту роковую среду, когда Гедоминскис вместе с напарницей отправился за водителем Audi. Примечательно, что Гедоминскис преследовал автомобиль на точно такой же черной Audi, на которой ехал и подстреленный впоследствии в Огре водитель.

"Водители даже не двигались, они долго оставались на перекрестке", - рассказал полицейский, добавив, что такие действия всерьез задержали погоню.

"Мы пробовали объезжать машины по той же траектории, что и убегавший на Audi", - рассказал полицейский, отметив, что беглец оставил за собой облако дыма.

"Из-за этого я в один момент не увидел, что там барьер, врезался, и мы чуть подлетели в воздух", - описал аварию полицейский.

Его напарница была отпущена домой сразу после обследования в больнице, его самого выписали на следующий день. Беглец тем временем все еще остается в больнице.

Видео: Погоня за Audi

Как уже сообщалось, в среду вечером в Риге, вблизи улиц Маскавас и Тургенева, водитель, управлявший машиной марки Audi, не повиновался требованию Госполиции остановиться и продолжил движение. Госполиция начала преследование агрессивного водителя.

По словам начальника криминальной полиции Рижского региона Андрея Созинова, убегавший автоводитель протаранил полицейский экипаж, который его преследовал, а в ходе дальнейшей погони задел еще несколько транспортных средств, в том числе полицейских.

Как рассказал представитель полиции Рижского самоуправления Том Садовскис, в ходе погони в Риге попала в аварию полицейская машина, в которой находились двое работников муниципальной полиции, которые были госпитализированы.

Погоня продолжалась до Огре, где пострадал еще один полицейский-мотоциклист. Для остановки беглеца полиция воспользовалась огнестрельным оружием.

После задержания нарушителя было констатировано, что он был ранен этими выстрелами, поэтому беглец был доставлен в медицинское учреждение.

Как рассказал на пресс-конференции Созинов, пытавшийся сбежать от полиции водитель в 2016 году был осужден на два года за кражу автомобиля. Ему был постановлен арест и он находился в розыске.

Он также отметил, что кроме трех пострадавших полицейских травмы получили женщина с ребенком - они находились в одном из автомобилей, которые протаранил беглец.

Всего, по словам Созинова, по беглецу было совершено порядка 15 выстрелов, но точное число будет установлено в ходе служебной проверки.

Начальник управления Криминальной полиции также подтвердил, что в автомобиле беглеца были найдены антирадары и глушитель GPS, которые обычно используют для угона машин, однако полиция заявлений по факту угона не получала.