Видео: Посетителей пляжа в Энгуре удивила труба, по которой прямо в море стекает темная жидкость

"Очень неприятный запах, все люди уходят с пляжа. В воду зайти невозможно, все липкое... Не только вода, но и песок весь черный от отложений", - рассказал порталу очевидец.

Видео: На пляже в Энгуре из трубы в море стекают грунтовые воды

Автор: Очевидец

Портал Apollo связался с председателем Энгурской краевой думы Гундарсом Важа. Мэр отметил, что проходит углубление акватории Энгурского порта и выбросы со стороны порта текут в море.

"Единственная труба, которая сейчас проходит в море, от того, что порт проводит капитальные углубления акватории. Сточные воды перекачиваются в свободную зону. Может быть, темная масса образуется от осажденного песка, но в этом нет ничего опасного", - рассказал Важа.

Он также отметил, что углубление акватории согласовано с Государственной службой среды.