"Я по-прежнему его люблю": мать погибших близнецов, оставленных в машине, заступилась за мужа

"Несмотря на то, что мне больнее, чем я когда-либо могла себе это представить, я по-прежнему люблю своего мужа", - говорится в распространенном через адвокатов заявлении Марисы Родригес.

"Он хороший человек и отличный отец. Я знаю, что он никогда бы не причинил вреда нашим детям сознательно", - сказала она.

39-летний Хуан Родригес в суде рассказал, что он был абсолютно уверен, что отвез годовалых близнецов в детский сад, а сам отправился на работу в больницу.

Дети провели в машине восемь часов, с 8:00 до 16:00. Вернувшись, он понял, что они не дышат. Температура тела детей поднялась до 42 градусов по Цельсию.

Родригесу выдвинули обвинения в убийстве по неосторожности.

Вину он отрицал и был освобожден под залог, пишет The New York Times.

"Он необходим мне рядом, чтобы мы могли вместе пережить это", - сказала его жена.

Мариса Родригес отметила, что обоим родителям необходимо заботиться "об остальных наших детях". Всего у пары было пять детей, из которых остались трое, подтвердил адвокат.