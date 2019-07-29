Пн, 29.07.2019
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  • "Я по-прежнему его люблю": мать погибших близнецов, оставленных в машине, заступилась за мужа

"Я по-прежнему его люблю": мать погибших близнецов, оставленных в машине, заступилась за мужа

ФОТО: AFP/SCANPIX

После страшной трагедии в Нью-Йорке, когда отец на полный рабочий день оставил в машине годовалых малышей, в результате чего они скончались, их мать попросила суд быть милостивым к мужу.  

"Несмотря на то, что мне больнее, чем я когда-либо могла себе это представить, я по-прежнему люблю своего мужа", - говорится в распространенном через адвокатов заявлении Марисы Родригес.

"Он хороший человек и отличный отец. Я знаю, что он никогда бы не причинил вреда нашим детям сознательно", - сказала она.

39-летний Хуан Родригес в суде рассказал, что он был абсолютно уверен, что отвез годовалых близнецов в детский сад, а сам отправился на работу в больницу. 

Дети провели в машине восемь часов, с 8:00 до 16:00. Вернувшись, он понял, что они не дышат. Температура тела детей поднялась до 42 градусов по Цельсию.

Родригесу выдвинули обвинения в убийстве по неосторожности.

Вину он отрицал и был освобожден под залог, пишет The New York Times. 

"Он необходим мне рядом, чтобы мы могли вместе пережить это", - сказала его жена.

Мариса Родригес отметила, что обоим родителям необходимо заботиться "об остальных наших детях". Всего у пары было пять детей, из которых остались трое, подтвердил адвокат.

Муниципалитет Нью-Йорка призвал родителей в горячую погоду не оставлять детей в автомобилях. Ежегодно по этой причине от перегревания умирают в среднем 38 детей, свидетельствуют данные организации Kids and Cars.

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