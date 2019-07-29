Врач в Резекне не смог диагностировать инсульт: Винькеле предлагает решение

Винькеле заявила, что вышеописанный случай показывает проблемы с доступностью врачей в регионах.

Врачи, на которых было получено несколько жалоб, не должны работать в медучреждении, но ситуация складывается так, что у больниц нет альтернативы.

Политик также признала, что актуальной проблемой является доступность аптек в регионах.

Для решения этой проблемы обсуждается использование мобильных аптечных автобусов и доставка лекарств к семейному врачу.

Как сообщалось ранее, Резекненская больница на проверочный срок отстранила от должности врача Тихонова, потому что его действия при оказании помощи пациентке с предполагаемым инсультом были непрофессиональны.

Параллельно в суде рассматривается уголовное дело в отношении Тихонова, по которому он обвиняется в смерти некоего пожилого человека. Судопроизводство по этому делу длится с 2015 года, однако результата до сих пор нет.