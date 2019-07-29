Врач в Резекне не смог диагностировать инсульт: Винькеле предлагает решение

Чтобы предотвратить такие случаи, как в Резекне, когда местный медик Георгий Тихонов не смог диагностировать у пациентки инсульт, планируется предлагать врачам в регионах удаленные консультации, чтобы они в режиме 24/7 могли попросить совета у рижских специалистов, сегодня в эфире передачи LTV "Rīta panorāma" рассказала министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Винькеле заявила, что вышеописанный случай показывает проблемы с доступностью врачей в регионах.
Врачи, на которых было получено несколько жалоб, не должны работать в медучреждении, но ситуация складывается так, что у больниц нет альтернативы.
Политик также признала, что актуальной проблемой является доступность аптек в регионах.
Для решения этой проблемы обсуждается использование мобильных аптечных автобусов и доставка лекарств к семейному врачу.
Как сообщалось ранее, Резекненская больница на проверочный срок отстранила от должности врача Тихонова, потому что его действия при оказании помощи пациентке с предполагаемым инсультом были непрофессиональны.
Параллельно в суде рассматривается уголовное дело в отношении Тихонова, по которому он обвиняется в смерти некоего пожилого человека. Судопроизводство по этому делу длится с 2015 года, однако результата до сих пор нет.
Руководство Резекненской больницы сообщило, что считает действия Тихонова, отказавшегося госпитализировать пациентку с подозрением на инсульт, непрофессиональными. В больнице начата проверка.