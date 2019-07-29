"Розовая бандитка": ФБР объявило награду за информацию о грабительнице банков

Федеральное бюро расследований США (ФБР) назначило награду в 10 тысяч долларов за информацию о "розовой бандитке", которая ограбила уже четыре банка, со ссылкой на телеканал Fox News пишет РИА "Новости".
При ограблении молодая женщина имела при себе розовую сумочку - именно она и стала причиной такого прозвища со стороны правоохранителей.
Отмечается, что все ограбления были совершены в трех штатах на восточном побережье США: Пенсильвания, Делавэр и Северная Каролина.
"Нападения" происходили по очень простой схеме: женщина подходила к окошку в банке и просто показывала сотруднику записку с требованием выдать ей деньги.
Сколько денег похитительнице удалось получить таким образом, не сообщается.
ФБР распространило фото с целью поимки грабительницы с помощью бдительных жителей.