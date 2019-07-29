Пн, 29.07.2019
Субтильный скромный очкарик, львиные дреды спрятаны под пальто, вежливый, тактичный и деликатный... какой-то аспирант филфака МГУ, а не рэпер. Журналист Роман Супер о Децле

"Розовая бандитка": ФБР объявило награду за информацию о грабительнице банков

1

ФОТО: FIB

Федеральное бюро расследований США (ФБР) назначило награду в 10 тысяч долларов за информацию о "розовой бандитке", которая ограбила уже четыре банка, со ссылкой на телеканал Fox News пишет РИА "Новости".

При ограблении молодая женщина имела при себе розовую сумочку - именно она и стала причиной такого прозвища со стороны правоохранителей.

Отмечается, что все ограбления были совершены в трех штатах на восточном побережье США: Пенсильвания, Делавэр и Северная Каролина.

"Нападения" происходили по очень простой схеме: женщина подходила к окошку в банке и просто показывала сотруднику записку с требованием выдать ей деньги.

Сколько денег похитительнице удалось получить таким образом, не сообщается.

ФБР распространило фото с целью поимки грабительницы с помощью бдительных жителей.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ