Пн, 29.07.2019
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Фото и видео: на пляж в Таллинне принесли двухметровую змею, она плавала рядом с детьми

В воскресенье, 28 июля, около семи часов вечера, на пляже озера Харку в Таллинне к охранникам G4S обратилась женщина с маленьким ребенком, которая сообщила, что в воде плавает змея. Женщина показала в сторону тростника, где играли дети, пишет Rus.Postimees.

Охранник подошел к воде и спросил у купающихся, видели ли они змею.

В конце концов охранник нашел на берегу двухметровую змею, там мужчина, женщина и их трое детей держали под платком своего питомца.

Владельцы удава утверждали, что не слышали о том, что змею запрещено приносить на общественный пляж.

Также они пытались убедить охранника в том, что их удав - дружелюбное животное. При этом эти же люди ранее сказали охранникам, что ни одной змеи на пляже не видели.

Охранник попросил унести с пляжа двухметровую змею, поскольку брать с собой домашних питомцев на общественные пляже не разрешается, змей в том числе. Владельцы удава послушались охранников и покинули пляж.

В этот момент на пляже находилось более 400 человек.

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