Фото и видео: на пляж в Таллинне принесли двухметровую змею, она плавала рядом с детьми

Охранник подошел к воде и спросил у купающихся, видели ли они змею.

В конце концов охранник нашел на берегу двухметровую змею, там мужчина, женщина и их трое детей держали под платком своего питомца.

Владельцы удава утверждали, что не слышали о том, что змею запрещено приносить на общественный пляж.

Также они пытались убедить охранника в том, что их удав - дружелюбное животное. При этом эти же люди ранее сказали охранникам, что ни одной змеи на пляже не видели.

Охранник попросил унести с пляжа двухметровую змею, поскольку брать с собой домашних питомцев на общественные пляже не разрешается, змей в том числе. Владельцы удава послушались охранников и покинули пляж.