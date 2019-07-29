ЧП в Румынии: похищенная девочка трижды звонила в полицию, но та прибыла через 19 часов

Задержанный 65-летний механик Георге Д. признался в убийстве школьницы, а также в убийстве еще одной девочке на юге Румынии. Об этом сообщил его адвокат.

Второй жертве было 18 лет. Она пропала три месяца назад.

Оба тинейджера познакомились с мужчиной, пытаясь добраться автостопом из родных поселков до города Каракала.

"Мой клиент утверждает, что обе девочки поехали с ним добровольно, но в обоих случаях вскоре после этого возник конфликт и он их ударил. Удары вызвали их смерть", - сказал адвокат.

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15-летнюю Александру в последний раз видели в среду. Утром в четверг ей удалось трижды позвонить в полицию и сказать, что она похищена, изнасилована, и ее не отпускают. Однако сказать точный адрес она не смогла.

"Он идет, он идет", - это были последние слова девочки перед тем, как звонок прервался. В то же самое время сосед мужчины связался с полицией, пожаловавшись на крики.

Однако полиция 12 часов не могла найти дом мужчины. Стражи порядка неудачно обыскали три других здания.

Когда полицейские наконец нашли нужный дом, им пришлось ждать утверждения ордера на обыск, хотя в экстренных ситуациях можно этого и не делать. После этого было принято решение подождать утра. С момента последнего звонка девочки до обыска дома прошло 19 часов.

В доме были найдены останки тела и сережки Александры. Мужчину задержали.

Новость об убийстве девочки переполнила чашу народного терпения. В пятницу министр внутренних дел Румынии Николае Мога сообщил, что начальник полиции уволен с должности. С креслами пришлось расстаться и четырем другим полицейским чиновникам.

Однако увольнения не смогли снизить накал в обществе, и в субботу прошли масштабные протесты. Демонстранты требовали отставки правительства и обвиняли их в ослаблении судебной системы.