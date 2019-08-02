Вкусные и здоровые домашние бургеры

Повар и специалист по питанию Евгения Янсоне предлагает рецепты веганского бургера из турецкого гороха и бургера с индейкой с соусом песто из петрушки. Найди свой идеальный вариант!

Бургер с индейкой и песто из петрушки

(Время приготовления: 45-60 минут)

Ингредиенты (~ 4 персоны):

для котлеты - 450 г фарша из индейки, 1 небольшая головка мелко нарезанного красного лука, 1 долька чеснока, раздавленная в прессе, 2 горстки тертого сыра типа пармезана, 1/2 ч. л. кумина, 1 ч. л. порошка сладкой паприки (отличные нюансы вкуса обеспечит порошок копченой сладкой паприки, но подойдет и любая другая), 1 горстка мелко нарубленной петрушки, cоль;

- 450 г фарша из индейки, 1 небольшая головка мелко нарезанного красного лука, 1 долька чеснока, раздавленная в прессе, 2 горстки тертого сыра типа пармезана, 1/2 ч. л. кумина, 1 ч. л. порошка сладкой паприки (отличные нюансы вкуса обеспечит порошок копченой сладкой паприки, но подойдет и любая другая), 1 горстка мелко нарубленной петрушки, cоль; для соуса песто - 1 пучок петрушки, 1 горстка миндаля, 1 горстка тертого сыра типа пармезана*, сок половинки лимона, 2 дольки чеснока, 60-100 г оливкового масла первого отжима, соль;

* Для приготовления веганского соуса сыр можно заменить на 1/2 ч. л. сухих дрожжей или не добавлять вовсе

для запеченного картофеля - 500 г молодого картофеля, 3 ст. л. рапсового или оливкового масла, 4 дольки чеснока, раздавленные в прессе, 1 ч. л. орегано, 1 ч. л. базилика, соль, черный перец;

- 500 г молодого картофеля, 3 ст. л. рапсового или оливкового масла, 4 дольки чеснока, раздавленные в прессе, 1 ч. л. орегано, 1 ч. л. базилика, соль, черный перец; для йогуртового соуса - 300 г турецкого йогурта, 1 ч. л. горчицы с зернами, 2 ст. л. вустерского соуса, 1 небольшой, тертый огурец, 2 ч. л. мелко нарубленных листьев мяты и укропа, соль;

- 300 г турецкого йогурта, 1 ч. л. горчицы с зернами, 2 ст. л. вустерского соуса, 1 небольшой, тертый огурец, 2 ч. л. мелко нарубленных листьев мяты и укропа, соль; для бургера - 4 булочки (лучше всего использовать цельнозерновые или хлеб Ciabatta), 1 авокадо, 1 помидор, 1 головка красного лука, листья шпината, руколы или салата.

ФОТО: Пресс-фото

Приготовление:

1. Готовим йогуртовый соус. Выжать лишнюю воду из тертого огурца и добавить в йогурт вместе с остальными ингредиентами. Аккуратно перемешать до однородной консистенции и оставить в холодильнике на какое-то время.

2. Готовим картофель. Нагреть духовку до 180 градусов, помыть и высушить (не чистить!) картофель. В большой емкости смешать масло, чеснок и специи. Картофель нарезать дольками и сложить в емкость со смесью из приправ и масла.

Перемешать так, чтобы картофель был покрыт маслом со всех сторон, поместить в духовку запекаться на 30 минут.

3. Готовим котлету. В большой емкости смешать все ингредиенты, из полученной массы сформировать 4 котлеты толщиной около 1,5 см. В диаметре котлета должна быть немного больше булочки. Запекать в духовке около 20 минут.

4. Пока запекаются котлета и картофель, готовим песто. В комбайне или блендере перемешать все ингредиенты, кроме масла, до однородной массы. Затем при медленном режиме комбайна небольшими порциями добавить масло (пока масса не обретет консистенцию густой сметаны).

Для приготовления веганского соуса вместо пармезана использовать 1/2 ч. л. сухих дрожжей или просто не добавлять.

5. Делаем бургер. Нарезать авокадо, лук и помидор тонкими ломтиками. Разрезать булочки на две части. На сухой сковороде разогреть каждую сторону булочки около 1 минуты. Намазать каждую булочку соусом песто. На нижнюю часть положить котлету, затем еще немного соуса песто. Дополнить бургер ломтиками помидора, лука, авокадо и салатом. Накрыть верхней частью булочки, придавить и проколоть ножом или деревянной палочкой, чтобы все ингредиенты держались вместе.

Подавать вместе с картофелем и йогуртовым соусом.

Веганский бургер из турецкого гороха с соусом песто

(Время приготовления: 45-60 минут)

Ингредиенты:

для котлеты из турецкого гороха - 600 г консервированного, просушенного турецкого гороха, 1 небольшая головка мелко нарезанного красного лука, 1 долька чеснока, 2 ст. л. размельченных вяленых томатов, 1 ст. л. размельченной петрушки, 2 ст. л. оливкового масла, 60 г миндаля, соль, перец;

- 600 г консервированного, просушенного турецкого гороха, 1 небольшая головка мелко нарезанного красного лука, 1 долька чеснока, 2 ст. л. размельченных вяленых томатов, 1 ст. л. размельченной петрушки, 2 ст. л. оливкового масла, 60 г миндаля, соль, перец; для белого соуса - 100 г индийских орехов, 100 г горячей воды, 1 ст. л. лимонного сока, 1 долька чеснока, раздавленная в прессе, 2 ст. л. сухих дрожжей, соль, перец по вкусу.

ФОТО: Пресс-фото

Приготовление котлеты и белого соуса:

1. Все ингредиенты для котлеты (кроме миндаля и оливкового масла) измельчить в комбайне. В самом конце добавить миндаль и перемешивать до однородной массы.

Полученную массу оставить в холодильнике примерно на 20 минут - так котлеты будет проще слепить.

Подготовить 4 котлеты, положить на бумагу для выпекания, сбрызнуть оливковым маслом и запекать около 20 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

2. Для приготовления белого соуса все ингредиенты смешать с помощью блендера до однородной консистенции (3-5 минут).

Все остальные ингредиенты, приготовление картофеля и песто смотреть в рецепте бургера с индейкой.