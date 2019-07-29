Меган Маркл дебютировала в роли приглашенного редактора глянца

Когда супруга принца Гарри еще находилась в ожидании появления на свет первенца, в СМИ появилась информация о том, что она получила предложение о сотрудничестве от журнала Vogue. Многие сомневались, что герцогиня Сассекская справится с поставленной задачей, однако сентябрьский номер легендарного издания, выпуск которого она курировала вместе с главным редактором Эдвардом Эннинфулом, похоже, докажет обратное.

Меган Маркл семь месяцев трудилась в команде глянца, и вот 28 июля в Instagram-аккаунте Vogue появилась обложка долгожданного номера со слоганом "Силы для перемен".

Черно-белую обложку украшают портреты 15 женщин, каждая из которых внесла существенный вклад в дело прогресса, равноправия и борьбы с дискриминацией.

Герцогиня Сассекская лично отобрала героинь, которых запечатлел легендарный фотограф Питер Линдберг. В их число попали, к примеру, актрисы Джейн Фонда и Сальма Хайек, модель Кристи Тарлингтон, активистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и трансгендер Лаверна Кокс.

Примечательно, что одно место в коллаже оставлено пустым - это своеобразная имитация зеркала.

Таким образом Меган хотела дать читательницам понять, что каждая женщина способна достичь в жизни колоссальных успехов.

Кроме того, в сентябрьском номере журнала появится интервью Меган Маркл с Мишель Обамой. С принцем Гарри бывшая первая леди США дружна давно, а теперь ей выпала возможность поближе узнать и его супругу.

Сама герцогиня Сассекская поделилась своими эмоциями в Instagram: "Быть приглашенным редактором Vogue - это полезный, познавательный и вдохновивший меня опыт. Я глубоко погрузилась в процесс создания номера, работала в течение многих месяцев, и теперь рада, что могу поделиться с вами плодами наших трудов.

Огромное спасибо всем друзьям, которые поддержали меня в этом начинании, тратили свои силы и время, помогая мне наполнять страницы журнала.

Спасибо, что сказали мне ''Да!'' - и отдельная благодарность Эдварду (Эннинфулу, главному редактору. - Прим. ред.) за эту замечательную возможность!".